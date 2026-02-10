Acțiune pentru combaterea absenteismului

Please follow and like us:

În perioada 2-6 februarie a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu jandarmii arădeni au desfășurat mai multe activități de prevenire a absenteismului, în municipiul Arad.

În cadrul activităților au fost verificate 5 unități de învățământ, fiind depistați 14 elevi care absentau.

Totodată, au fost verificate mai multe unități de alimentație publică, pentru combaterea vânzării ilegale de băuturi alcoolice, energizante și produse din tutun, către minori.

Și de această dată, echipajele canine au fost integrate în patrularea din proximitatea unităților de învățământ, pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri în rândul tinerilor.

Aceste acțiuni au caracter permanent, urmând a fi desfășurate și în perioada următoare.