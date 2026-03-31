Dublă lansare de carte, la Sala Marii Uniri

Sala „Marii Uniri” a Consiliului Județean Arad a fost gazda a două lansări de carte, „Povești cu inimă de copil și înțelepciune de fluture”, scrisă de Ramona Pantea – expert psiholog, psihoterapeut CBT/REBT și „Aleea paradoxurilor”, semnată de Ion Cocora – poet, eseist, cronicar, editor. Două cărți care au ca numitor comun: emoția, transmisă în moduri diferite de cei doi autori.

„Povești cu inimă de copil și înțelepciune de fluture”, o carte adresată copiilor, direct, prin povestioare cu nuanțe de pilde, dar și adulților – părinți, cadre didactice, fețe bisericești – sau pur și simplu oamenilor care au o influență în educarea și formarea copiilor încă din primii ani. O carte care îmbină graiul poveștilor cu impactul psihologic al dezvoltării emoționale a copiilor, cu îndrumarea acestora de către adulți. O carte plină de învățăminte, care nu trebui doar citită, ci și înțeleasă și pusă în practică deoarece, prin sfaturile care reies din aceasta, poate fi șlefuită dezvoltarea emoțională a copiilor. Ramona Pantea promovează terapia narativă, îmbinând cadrul emoțional cu cel educațional, într-un volum de excepție.

Cea de a doua carte, captivantă prim însuși titlul ei – Aleea paradoxurilor –, atinge emoția omului matur prin vibrația cuvintelor. Poemele lui Ion Cocora, publicate la senectute, sunt pline de viață, de tinerețe, de eros. Un eros al vieții în sine, cu toate aspectele pe care le conține, de la comoditatea fotoliului la pasiunea pentru muzică și de la dragostea pentru animalul de companie la iubirea în sine. Autorul își continuă prodigioasa carieră de poet, scriitor și critic de artă teatrală, dovedinsu-se încă tânăr, prin scrierile sale, deși sunt aproape 70 de ani de la debutul său în revista „Steaua” (1958) și 57 de ani de la publicarea primului său volum de poeme (Palimpsest, 1969).

La eveniment au fost prezenți și au luat cuvântul dr. Dana Pocea-Cocora – redactor de carte, critic de teatru, autoare de eseuri și comentarii literare, prof. univ. dr. Anton ILICA , critic literar, prof. univ. dr., Gheorghe Schwartz – scriitor, psiholog, Gabriel Silviu Szentesi – prof. univ. dr. habil., autor de lucrări de specialitate. Seara a fost întregistă de momente artistice susținute de Noemi Szentesi și Elena Unc.