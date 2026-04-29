PNL Arad continuă procesul de reorganizare și consolidare în comunitățile locale

Partidul Național Liberal continuă procesul alegerilor interne în organizațiile locale, într-o perioadă importantă de reconstrucție și consolidare între ciclurile electorale. Aceste alegeri interne reprezintă un exercițiu democratic necesar, prin care comunitățile locale își desemnează liderii legitimi, conectați la nevoile și așteptările oamenilor.

Prin acest proces, PNL își reafirmă angajamentul pentru o politică bazată pe bună administrație, dialog și apropiere de cetățeni. Noii președinți aleși au misiunea de a întări relația partidului cu comunitățile locale, de a asculta problemele reale ale oamenilor și de a construi soluții împreună cu aceștia.

În cadrul alegerilor desfășurate până în prezent, au fost aleși următorii președinți ai organizațiilor locale:

Craiva – Trînc Ciprian

Hălmagel – Tat Adrian

Vârfurile – Giurgelea Radu

Covăsânț – Oneț Silviu-Marius

Ignești – Urs Ioan

Simand – Barna Lionel

Bata – Matiaș Cristian-Giorgian

Birchiș – Pașca Răzvan

Sintea Mare – Ciprian Ban

„Alegerile interne sunt mai mult decât o etapă de organizare internă, sunt un semn că PNL Arad își consolidează echipele acolo unde contează cel mai mult: aproape de cetățeni și de nevoile comunităților locale. Avem nevoie de administrații locale puternice, de echipe unite și de oameni care înțeleg că politica trebuie făcută cu responsabilitate și respect față de cetățeni. Asta construim în fiecare comunitate din județul Arad”, a declarat președintele PNL Arad, Gheorghe Falcă.

PNL este dedicat unei construcții politice serioase, orientate spre oameni și spre dezvoltarea comunităților locale, având convingerea că legitimitatea și forța unei organizații politice se construiesc prin implicare, transparență și încrederea cetățenilor.