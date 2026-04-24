Iustin Cionca: „Alocăm iar peste jumătate din bugetul Consiliului Județean pentru investiții!”

Pentru al optulea an consecutiv, Consiliul Județean Arad alocă peste jumătate din buget investițiilor. În 2026, 51% din buget va merge direct către dezvoltare, a anunțat președintele Iustin Cionca (PNL).

Bugetul total estimat pentru acest an este de aproximativ 100 de milioane de euro. Deși în termeni absoluți este mai mic decât în 2025, reducerea reflectă finalizarea mai multor proiecte europene majore (Varianta ocolitoare Arad Est, microbuze electrice, renovări etc.), nu o scădere a activității.

„Scăderea bugetului nu înseamnă reducerea investițiilor, ci este consecința firească a încheierii unor proiecte importante”, a precizat Iustin Cionca.

Principalele alocări investiționale (2026):

Modernizarea drumurilor județene – 27%

Asistență socială și protecția copilului – 21%

Sănătate publică – 19%

Învățământ special – 9%

Cultură – 6%

Compania de Apă – 5%

Consiliul Județean are în derulare 20 de proiecte europene și pregătește altele noi, printre care Complexul Matern-Pediatrie.

Principalele obiective pentru 2026:

Finalizarea modernizării Spitalului Municipal (etapa I), clădirii Medicină Legală și laboratorului de Medicină Nucleară

Începerea noului Bloc Operator la Spitalul Județean

Continuarea modernizării drumurilor din nordul județului și „Drumului Regelui”

Amenajarea Secției de Paliative la Căpâlnaș și reamenajarea bazei sportive de la Moneasa

Administrația județeană, formată din președintele Iustin Cionca, vicepreședinții Sergiu Bîlcea (PNL) și Péró Tamás (UDMR), își menține prioritățile: sănătate, infrastructură, educație și cultură, bazându-se pe fonduri europene și pe o politică consecventă de dezvoltare.