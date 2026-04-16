Bonificații de 43,5 milioane de lei acordate de ANAF pentru contribuabilii care au achitat anticipat obligațiile fiscale

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã anunțã acordarea unor bonificații în valoare totalã de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în termenul stabilit pânã la data de 15 aprilie. Rezultatele confirmã eficiența mãsurilor de simplificare administrativã și a instrumentelor de stimulare a conformãrii voluntare implementate în anul 2026.

Un element esențial al procesului de modernizare fiscalã îl reprezintã, pentru prima datã, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unicã precompletat, mãsurã care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor.

Totodatã, introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipatã a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate pânã în prezent indicã o evoluție pozitivã a conformãrii voluntare:

* 408.224 de contribuabili au depus declarația unicã, în creștere cu 23,24% fațã de aceeași perioadã a anului precedent;

* 78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipatã;

* valoarea totalã a bonificațiilor acordate se ridicã la 43,5 milioane de lei;

* încasãrile bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei fațã de aceeași perioadã din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

Aceste evoluții confirmã faptul cã mãsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreunã cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunãtãțirea conformãrii voluntare și la creșterea veniturilor bugetare.

ANAF își reafirmã angajamentul de a continua procesul de modernizare fiscalã, prin reducerea birocrației, creșterea predictibilitãții și consolidarea unui parteneriat funcțional între administrația fiscalã și contribuabili, bazat pe încredere și eficiențã administrativã.