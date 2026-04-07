Filmul „Toate stelele“ va fi proiectat la Cinematograful „Arta“ din Arad

Filmul „Toate stelele“/„Minden csillag“, primul lung metraj al regizorului Renátó Olasz, se va lansa în cinematografe, inclusv la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Evenimentul va avea loc vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 19.00.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Filmul spune povestea fraților Bianka și Milán, care locuiesc în Budapesta, dar de Crăciun se întorc acasă în provincie după mulți ani pentru a se reîntâlni cu prietenii din copilărie și primele iubiri.

Petrec. Nimic nu mai este ca pe vremuri. Deși ar fi bine, nu?

Prin ochii fraților, întâlnim soarta locuitorilor din zona de provincie a Ungariei. Cu toții trebuie să se confrunte cu întrebarea: avem 30 de ani, încotro ne îndreptăm? Așa ne imaginam viața când eram adolescenți?

Filmul a fost prezentat în Competiția Oficială la Sarajevo Film Festival 2025.

Filmul este distribuit în România de Asociația Filmtett.

Filmul va fi proiectat în limba originală, maghiară, cu subtitrare în limba română.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.