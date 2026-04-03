Iustin Cionca: „Facem investiții consistente în educație, 56 de microbuze electrice pentru elevii din județ și dotări moderne în peste 200 de săli de clasă”

Încă șase microbuze electrice noi au fost astăzi predate de Consiliul Județean unor primării din județ, pentru transportul elevilor. Ele au fost cumpărate din economiile realizate de Consiliul Județean la achiziționarea unui alt lot de microbuze. Valoarea unui microbuz electric este de 605 mii lei fără TVA.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a anunțat astăzi continuarea investițiilor majore în infrastructura educațională a județului, prin extinderea programului de transport școlar și modernizarea unităților de învățământ.

În luna iulie 2025, Consiliul Județean Arad a distribuit 17 microbuze electrice către localitățile Pecica, Pilu, Cermei, Șilindia, Archiș, Bocsig, Curtici, Sebiș, Hășmaș, Cărand, Păuliș, Beliu, Lipova, Conop, Nădlac, Ineu și Șagu. Microbuzele au fost achiziționate printr-o finanțare obținută de la Administrația Fondului pentru Mediu, valoarea totală a contractului fiind de 25 de milioane de lei. „Am reușit, în urma procedurii de achiziție, să realizăm o economie de aproape patru milioane de lei. Acești bani nu s-au pierdut, ci au fost reinvestiți în beneficiul comunităților arădene. Astăzi predăm alte șase microbuze electrice primăriilor din Șimand, Sintea Mare, Vinga, Vladimirescu, Zădăreni și Zerind, extinzând astfel rețeaua de transport școlar modern din județul Arad”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad.

Vă reamintim că în paralel cu acest proiect, administrația județeană a finalizat cel mai amplu program de modernizare a infrastructurii educaționale arădene rurale. Finanțarea a fost câștigată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Astfel, în 17 școli din județ a fost înlocuit mobilierul vechi, în unele cazuri utilizat de peste 40 de ani, fiind dotate 191 de săli de clasă cu mobilier nou, materiale didactice, echipamente digitale și aparatură sportivă. Media de vârstă a echipamentelor înlocuite depășea 25 de ani.

Prin proiectele implementate până în prezent, județul Arad beneficiază de un total de 56 de microbuze electrice pentru transportul elevilor, fiecare cu o capacitate de 16+1 locuri. Dintre acestea, 33 au fost achiziționate prin PNRR (24 inițiale și 9 suplimentare), iar celelalte prin Fondul de Mediu, consolidând una dintre cele mai extinse rețele de transport școlar ecologic din regiune.