Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere din nordul județului avansează

În nordul județului Arad, lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere avansează într-un ritm susținut. Șantierul pentru reabilitarea drumului județean care leagă localitățile Cermei – Șomoșcheș – Berechiu a ajuns în satul Șomoșcheș, unde constructorii au început turnarea primului strat de asfalt.

Această etapă marchează un moment important pentru comunitate, întrucât deschide perspectiva unei conexiuni rutiere moderne către județul Bihor. Odată finalizate lucrările, Șomoșcheș va ieși din izolarea infrastructurală, devenind un punct de legătură rapid și eficient între județul Arad și zona învecinată.

Proiectul face parte dintr-un program amplu derulat de Consiliul Județean Arad, finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Vest. Investiția vizează modernizarea a 67 de kilometri de drumuri județene, contribuind la dezvoltarea unei rețele rutiere coerente în nordul județului.

Tronsoanele incluse în acest plan conectează mai multe localități importante din zonă, precum Mișca – Apateu – Berechiu, Șicula – Gurba – Cermei, Șepreuș – Cermei și Cermei – Beliu. Noua infrastructură va facilita mobilitatea, va reduce timpii de deplasare și va sprijini dezvoltarea economică și socială a comunităților locale.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc nu doar modernizarea drumurilor, ci și crearea unor condiții mai bune pentru locuitori și pentru mediul de afaceri, consolidând legăturile dintre localitățile din Arad și județele învecinate.