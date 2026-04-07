Dosare penale pentru braconaj piscicol în Parcul Natural Lunca Mureșului

Doi bărbați din Zădăreni au fost prinși pescuind ilegal în râul Mureș, în Parcul Natural Lunca Mureșului.

Rangerii parcului și polițiștii i-au suprins pe cei doi în timp ce pescuiau prin metoda „la greblă” pe o plajă din apropierea localității.

„Acesta reprezintă al doilea caz de braconaj piscicol constatat de rangerii parcului în zona plajei Zădăreni, după ce, în anul precedent, alte două persoane au fost identificate desfășurând activități ilegale de capturare a resurselor acvatice vii prin metoda <<la greblă>> exact în același loc. Întrucât faptele au fost săvârșite în perioada de prohibiție, iar persoanele au utilizat unelte de pescuit interzise, pe numele tuturor a fost dispusă începerea urmăririi penale”, a declarat Ovidiu Pârv, șeful pazei Administrației Parcului Natural Lunca Mureșului.