Opt incendii de vegetație uscată au pus pe jar pompierii arădeni în ultimele trei zile

În perioada 24 – 26 aprilie 2026, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea a 126 de situații de urgență în județul Arad.

Cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD fiind solicitate în 110 cazuri.

Totodată, salvatorii au acționat pentru stingerea a 11 incendii și au desfășurat alte 5 intervenții în sprijinul comunității, constând în deblocarea unor persoane și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Dintre cele 11 incendii, 8 au izbucnit la vegetație uscată, în localitățile Chelmac, Gurahonț, Birchiș, Pilu, Sânmartin, Văsoaia, Ostrov și Arad. De asemenea, două incendii s-au produs la locuințe, în localitățile Șiria și Satu Mic, iar un alt incendiu s-a manifestat la baloți de paie, în localitatea Vinga. Incendiile au fost stinse prompt, fără a se înregistra victime.

Suprafața de teren afectată în urma incendiilor de vegetație uscată a fost de aproximativ 35 de hectare.

Vă reamintim că arderea vegetației uscate este strict interzisă. Utilizarea focului în spații deschise este o acțiune periculoasă, atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul înconjurător, deoarece flăcările se pot propaga rapid și pot afecta culturile agricole, locuințele, fondul forestier sau, în cele mai grave situații, pot provoca victime.

Nu uitați! Informații despre comportamentul adecvat în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația DSU, care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.