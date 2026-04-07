Sergiu Bîlcea: ”100 de milioane de lei pentru drumurile din Arad: lucrări în curs și șantiere noi în 2026”

Consiliul Județean Arad alocă în acest an aproximativ 100 de milioane de lei pentru infrastructura rutieră, sumă care reprezintă o parte importantă – aproximativ 35% – din bugetul total de investiții, estimat la 294 de milioane de lei. Fondurile sunt direcționate atât către continuarea lucrărilor aflate deja în execuție, cât și către deschiderea unor noi șantiere în județ, a explicat vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea.

„Continuăm lucrările la drumurile din nordul județului, Mișca – Apateu – Berechiu, Cermei – limită județ Bihor, Cermei – Beliu, Cermei – Șicula. În această zonă Cermei – Șepreuș este gata, sperăm să finalizăm toate aceste tronsoane în acest an. De asemenea, continuă lucrările la Drumul Regelui, care leagă zona frumoasă Petriș de Hunedoara. În acest an, dorim să începem lucrările la drumurile Lipova – Neudorf, Sâmbăteni – Ghioroc și Cruceni – Firiteaz. Tot în acest an pregătim alte șantiere, licităm execuția pentru drumul Mocrea – Chier – Târnova și continuăm documentația pe Bata – Birchiș – limită județ Timiș, partea de proiectare”, a declarat vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea.

Prin aceste investiții, administrația județeană urmărește îmbunătățirea condițiilor de trafic, creșterea siguranței rutiere și o mai bună conectivitate între comunități, cu impact direct asupra dezvoltării economice locale și susținerea locurilor de muncă.