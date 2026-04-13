Sute de tone de deșeuri, depozitate ilegal de Primăria Șilindia de-a lungul drumului județean

Sute de tone de deșeuri din construcții au fost depozitate ilegal de Primăria Șilindia de-a lungul drumului județean, la periferia localității, iar Garda de Mediu Arad a dat termen o lună administrației locale să curețe zona înainte să aplice o amendă de până la 100.000 de lei.

Garda de Mediu Arad a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă, că a descoperit o ‘depozitare necontrolată de deșeuri’ la intrarea în comuna Șilindia, pe DJ792C.

Primarul comunei, Rovin Mariș, a declarat, pentru AGERPRES, că deșeurile au rezultat în urma lucrărilor de refacere a canalului pluvial care traversează localitatea pe marginea drumului județean, pe o distanță de câțiva kilometri. Betonul vechi a fost spart, iar administrația locală a permis firmei de construcții să-l depoziteze temporar pe marginea drumului.

Totuși, lucrările au fost încheiate în toamna anului trecut, dar firma de construcții nu a mai ridicat deșeurile.

‘Estimăm că sunt 500, până la 1.000 de tone de beton. E adevărat că am permis ca aceste deșeuri să fie depozitate temporar, dar nu au mai fost ridicate. L-am sunat de mai multe ori pe reprezentantul firmei să ridice deșeurile și, acum după controlul Gărzii de Mediu, vom fi mai insistenți’, a declarat edilul.

Deșeurile din beton ocupă o lungime de sute de metri pe marginea drumului județean, iar primarul spune că după ce vor fi ridicate, vor fi zdrobite (concasate), pentru a rezulta un material ce va fi folosit la repararea unor drumuri agricole.