Primarul Călin Bibarț și echipa Delta Force mulțumesc comunității pentru sprijinul oferit

Echipa de robotică Delta Force a Liceului Național de Informatică Arad a reușit să strângă suma necesară pentru participarea la competiția internațională FIRST Robotics Competition World Championship, care va avea loc în Houston.

Această reușită a fost posibilă datorită implicării exemplare a comunității locale și nu numai. Atât persoane juridice, cât și persoane fizice, au răspuns apelului lansat de către echipă și de către primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, contribuind la transformarea în realitate a visului acestor elevi de a reprezenta România la cel mai înalt nivel în domeniul roboticii.

Reprezentanții echipei Delta Force își exprimă profunda apreciere pentru solidaritatea și generozitatea tuturor celor care au ales să le fie alături în acest demers: Yazaki,Webasto, Asociația Puls As, Residence Imobiliare Mot, Maschio Gaspardo România, Fundația Super, Cicor România, Spicul Turcin, GISCAD, Leoni Wiring Systems, Lexus Publicitate, Plex Robotics, Speed Line Impex, Asociația Sprijin și Nădejde, Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș Măderat, Trend Buildings SRL, Sylc Con Trans SRL, Side Grup, Datcad SRL, Lean Excellence SRL, Bioclinica SRL, Labrador SRL, Alira Gordy Consulting SRL. Nu în ultimul rând, membrii Delta Force sunt profund recunoscători prof. dr. inginer Dorin Boldor precum și tuturor persoanelor fizice care i-au adus mai aproape de visul lor.

„ Pentru noi, această experiență înseamnă mai mult decât o competiție. Este șansa de a învăța, de a evolua și de a reprezenta România la cel mai înalt nivel. Am fost copleșiți de reacția oamenilor. Fiecare contribuție ne-a adus mai aproape de visul nostru și ne motivează să dăm tot ce avem mai bun.”, a fost mesajul de mulțumire al mentorului coordonator al echipei Delta Force, Octavian Botoșan.

La rândul său, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a transmis mulțumiri tuturor celor implicați:

„Este un exemplu remarcabil de mobilizare a comunității și de susținere a performanței. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest succes și le doresc mult succes elevilor noștri la competiția din Statele Unite.”

Participarea la această competiție reprezintă nu doar o oportunitate de afirmare pentru echipă, ci și o ocazie de a promova excelența în educație și inovația românească pe scena internațională.