Arădenii îi cer prefectului să se concentreze pe droguri: „Lăsați sălile de jocuri și ocupați-vă de problemele reale”

Un apel public dur a fost lansat la adresa prefectului județului Arad, Mihai Pașca, după ce mai mulți cetățeni au transmis o scrisoare deschisă în care solicită schimbarea priorităților instituționale. Oamenii cer ca atenția autorităților să fie mutată de la subiecte considerate secundare, precum sălile de jocuri de noroc, către problema gravă a consumului și traficului de droguri.

Inițiatorii demersului susțin că Aradul se confruntă cu o situație alarmantă, în special în rândul tinerilor, unde fenomenul drogurilor ar fi scăpat de sub control. Potrivit acestora, traficanții acționează inclusiv în proximitatea unităților de învățământ, iar reacția autorităților este insuficientă.

În același document, cetățenii atrag atenția și asupra altor probleme majore din județ, precum lipsa locurilor de muncă, absența unor servicii sociale eficiente pentru persoanele vulnerabile și deficitul de personal din sistemul medical. Ei solicită măsuri concrete, acțiuni constante și politici publice orientate spre siguranța comunității.

Redăm integral scrisoarea deschisă transmisă autorităților:

SCRISOARE DESCHISĂ către Prefectul Județului Arad

Către: Domnul Mihai Pașca, Prefectul Județului Arad

Către: Consiliul Județean Arad

Domnule Prefect Mihai Pașca,

În calitate de cetățeni ai Aradului, vă cerem să priviți dincolo de birouri și să vedeți realitatea care ne ucide tinerii. În timp ce vă luptați cu sălile de jocuri, traficanții de droguri fac legea la porțile școlilor, în licee și pe fiecare stradă din orașul nostru.

Tragedia Amedei este rezultatul nepăsării. Vă solicităm public, în virtutea experienței dumneavoastră în Justiție:

Prioritate Zero: Stârpirea traficului de droguri. Cerem acțiuni drastice și permanente, nu doar flagrante ocazionale. Vrem școli sigure și străzi curățate de cei care vând moarte la plic. Traficanții trebuie să stea în închisoare, nu printre copiii noștri!

Centre de Stat pentru Salvare: Avem nevoie urgentă de centre integrate de tratament. Nu mai lăsați familiile singure în fața unei boli pe care statul o ignoră.

Grijă reală pentru Arad: Orașul suferă din cauza lipsei locurilor de muncă, a serviciilor sociale inexistente pentru oamenii străzii și a unui spital județean măcinat de lipsa de personal.

Domnule Prefect, o economie în dezvoltare nu se construiește pe hârtie, ci prin siguranță și sănătate. Aradul se degradează sub ochii dumneavoastră. Nu așteptați următoarea înmormântare pentru a recunoaște că am pierdut controlul asupra străzilor.

Cereți rezultate de la instituțiile de forță și oferiți-le tinerilor o șansă la viață, nu doar statistici. Tăcerea dumneavoastră în fața traficanților este un eșec pe care Aradul nu îl mai acceptă.

Cu respect,

Cetățenii Aradului care vor siguranță!