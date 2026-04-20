Subprefectul Marius Sulincean a demisionat din funcție, după ieșirea PSD de la guvernare

Subprefectul județului Arad, Marius Sulincean, și-a anunțat demisia din funcție, în contextul deciziei PSD de a se retrage de la guvernare. Acesta a transmis un mesaj public în care își explică gestul ca fiind unul „profund politic” și lansează critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

Mai jos, mesajul integral publicat de Marius Sulincean:

„Sunt social democrat și absolut convins că politica și guvernarea trebuie să fie despre oameni și pentru oameni ! De aceea gestul de a-mi depune astăzi demisia din funcția de subprefect al Aradului este unul profund politic.

Spre deosebire de Ilie Bolojan nu mă cramponez de scaun, de funcție, din orgoliu, vanitate, prostie sau ce Dumnezeu îl mai motivează pe premier, după ce românii i-au spus clar în față că nu îl mai vor.

Da, drumul este greșit și este nevoie de o corecție. Ilie Bolojan trebuie să plece, pentru că și-a întors fața de la nevoile și aspirațiile acestui popor și în loc de liniște și bunăstare i-a livrat austeritate și suferință.

Personal, rămân același om deschis, cum mă știu bine toți cei care mă cunosc, nu doar din poze și injuriile adversarilor politici. Sunt mândru că mi-am exercitat mandatul cu cinste, demnitate și onoare, pentru Arad și arădeni.

Mulțumesc tututuror celor care mi-au fost alături și cu care am colaborat armonios în tot acest timp. A sosit vremea să ascultăm glasul românilor și exact asta facem !”