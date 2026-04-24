Un tânăr fără permis a fost reținut după ce a provocat un accident pe Bulevardul Revoluției și a fugit de la locul faptei

Un tânăr de 20 de ani, din Arad, a fost implicat într-un eveniment rutier, în dimineața de 28 aprilie, pe Bulevardul Revoluției, din municipiu.

Autoturismul condus de acesta ar fi acroșat și dislocat două ghivece ornamentale din beton. După producerea evenimentului, tânărul a părăsit locul faptei.

Polițiștii l-au identificat la scurt timp și l-au condus la audieri, unde s-a constatat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind dispusă recoltarea de probe biologice.

În baza probatoriului administrat, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere.