CSȘ Gloria are campioni naționali la kaiac-canoe și lupte

CSŞ Gloria Arad a fost la înălțime la Campionatul Național de Primăvară Juniori 2026 de kaiac-canoe, competiție desfășurată în perioada 4-7 mai, la Bascov (județul Argeș). Cele mai importante rezultate au fost reușite de Sebastian Mihai Sturz și David Măzăreanu Talpalariu. Cei doi au devenit campioni naționali la categoria K2B Juniori III, atât în proba de 1000 de metri cât și în cea de 500 de metri. Cei doi sunt pregătiți de profesorii George Ienciu şi Claudiu Molnar Baboş, la fel ca și ceilalți sportivi din delegația arădeană: Teodora Preda și Maya Rebeca Barbu (K2F Juniori II) – locul 4, în probele de 200m, 500m și 3000m; Patric Daniel Sabău (K1B Juniori II) – locul 5 la 3000m; Vladimir Gryg Dan (K1B Juniori III) – locul 6, în probele de 2000m, 1000m și 500m; Maria Cristina Gheorghiu (K1F Juniori III) – locul 6 la 1000m și 2000m și locul 7 la 500m; Nicolas Teodor Dragoș (K1B Juniori III) – locul 7 în probele de 1000m și 500m şi locul 8, în proba de 2000m și Sebastian Mihai Sturz și David Măzăreanu Talpalariu (K2B Juniori III) – locul 8 în proba de 2000m.

CSȘ Gloria Arad a avut sportiv pe prima treaptă a podiumului național la lupte, categoria 48 de kilograme, în cadrul Campionatului National Individual Juniori IV, desfășurat de vineri până duminică, la Călărași. David Sodar (foto) a repetat performanța de acum două săptămâni, de la „Naționalele” U15. Ceilalți doi sportivi de la CSȘ Gloria Arad care au concurat la Călărași sunt Roni Burai (categ. 48 kg) și Ștefan Botici (categ. 40 kg), ambii ocupând locul 8. Luptătorii sunt antrenați de profesorii Răzvan Codrean, Ovidiu Burghelea și Ioan Coste.