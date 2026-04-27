În această sâmbătă, Aradul găzduiește una dintre cele mai mari gale de kickboxing din vestul țării

Aradul se pregătește pentru unul dintre cele mai importante evenimente de sporturi de contact ale primăverii. Pe 9 mai 2026, în incinta Agora Mall, va avea loc Arad Kickboxing Arena (AKA), o gală care va reuni atât noua generație de luptători, cât și sportivi experimentați din întreaga țară.

Evenimentul este organizat de Dey Thai Box Club, sub coordonarea antrenorului Marcel Rus, alături de Ruben Onișor, fost sportiv de performanță și unul dintre oamenii implicați activ în dezvoltarea acestui proiect. Prin implicarea lor, gala își propune să devină un reper pentru sporturile de contact din vestul țării.

Înaintea evenimentului, Ruben Onișor a transmis un mesaj pentru publicul arădean:

„Ne dorim ca Arad Kickboxing Arena să devină un reper pentru sporturile de contact din zonă. Avem sportivi talentați, meciuri bine pregătite și cred că publicul va avea parte de un spectacol pe măsură.”

Pe parcursul zilei vor avea loc meciuri de amatori, unde vor evolua peste 150 de sportivi din întreaga țară, oferind publicului ocazia să descopere tineri aflați la început de drum, dar cu un potențial ridicat.

Gala principală va începe la ora 20:00 și va include 8 confruntări spectaculoase între luptători experimentați. Seara va fi completată și de un meci demonstrativ special între Adrian Maxim și un sportiv al clubului Dey Thai Box Club, moment care se anunță unul dintre punctele de atracție ale evenimentului.

Atmosfera va fi completată de prezența unor invitați speciali din lumea kickboxingului, precum Coco Rus, Adrian Maxim, Andrei Ostrovanu, Darius Argyo și Vlad Trif.

Publicul este invitat și la cântarul oficial, programat pe 8 mai 2026, de la ora 18:00, tot în incinta Agora Mall, eveniment deschis tuturor celor interesați.

Organizatorii transmit mulțumiri tuturor sponsorilor și partenerilor care susțin desfășurarea acestui eveniment: SanoCare Home, IMETAL, Titan Evolution, Dey Security Arad, e-Constructii, Pizzeria Milano, MedxRAY, ICETECH, Leonty Media, Sep Hotel, Lisabona Restaurant, AradPrint, Superchef, Royal Călugăreni, Bottega Asociația, Arcanetech, Atletic VSA Sport, Vitabolic Arad, Bulevard Print, Agora Arad, Knockout Combat Sports Gear, Bojor Company, Petrea Cont și Adriasteel.

Arad Kickboxing Arena își propune să promoveze sportul, disciplina și performanța, oferind în același timp un spectacol de calitate pentru comunitatea locală.

Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii așteaptă un număr cât mai mare de spectatori la acest eveniment dedicat pasionaților de sporturi de contact.