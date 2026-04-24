FlorAr 2026: Expoziție de flori și concerte de muzică ușoară în Piața Catedralei din Arad

Zeci de mii de fire de flori, plante perene, plante decorative și arbuști vor alcătui un spectacol vizual în Piața Catedralei din Arad, unde, timp de trei zile, va avea loc evenimentul „FlorAr“, ediția 2026.

În perioada 8 – 10 mai 2026, artiști floriști din Arad, cu pasiune, creativitate și talent, după sute de ore de muncă vor realiza aranjamente florale și figurine din flori dintre cele mai diverse, care vor colora și vor înmiresma Piața Catedralei, astfel încât acest spațiu să se transforme într-un univers plin de farmec, culoare și emoție.

Evenimentul se dorește a fi o experiență care aduce oamenii împreună și celebrează natura, imaginația și pasiunea pentru frumos și creativitatea, la începutul lunii florilor, așa cum este denumită în tradiția populară luna mai.

De asemenea, evenimentul va oferi și un program artistic cu soliști și trupe din Arad dar și invitați speciali: formațiile Mandinga și Proconsul.

Mandinga este o formație românească de muzică jazz latin, salsa, merengue, latino și cumbia, formată în anul 2002. Formația a câștigat Selecția Națională 2012 cu piesa „Zaleilah” cu 22 de puncte și a reprezentat România la Concursul Muzical Eurovision 2012, clasându-se pe locul 12.

Proconsul este o formație de muzică pop rock, înființată în 1999 și este prima trupă din România care a câștigat trofeul Cerbul de aur, în anul 2001.

Totodată, în a doua zi a evenimentului va fi marcată Ziua Europei printr-un spectacol-maraton de cântece și dansuri tradiționale ale ansamblurilor minorităților istorice care se va încheia cu un recital cu DJ Sebuh.

DJ Sebuh (Sebastian Cojocaru) este din Arad și a început în urmă cu mai bine de 25 de ani să se dedice muzicii. El a făcut senzație în noaptea de Revelion 2021/2022, pe o celebră plajă din Zanzibar. De asemenea, în decembrie 2020, în plină pandemie, DJ Sebuh a mixat de Ziua Națională a României, din Cetatea Șiria – într-un eveniment transmis live pe rețelele de socializare.

El stă în spatele conceptului „La Apus“, eveniment care adună sute de persoane în diverse spații neconvenționale din oraș.

În zilele de desfășurare a evenimentului FlorAR, în Piața Catedralei va redeveni funcțională zona de food, care a deservit consumatorii cu ocazia Târgului de Paști.

„Ne dorim ca FlorAr să devină, de la an la an, un eveniment de referință pentru Arad, un prilej de bucurie pentru comunitate și o ocazie de a pune în valoare creativitatea artiștilor locali. Timp de trei zile, Piața Catedralei se va transforma într-un spațiu viu, plin de culoare, parfum și energie pozitivă.

Acest eveniment nu înseamnă doar aranjamente florale spectaculoase, ci și oameni care se întâlnesc, petrec timp împreună și redescoperă frumusețea orașului. În același timp, prin programul artistic și marcarea Zilei Europei, ne dorim să celebrăm diversitatea, cultura și spiritul comunității noastre.

Îi invit pe toți arădenii, dar și pe cei din împrejurimi, să participe la FlorAr 2026 și să se bucure de un eveniment care aduce natura mai aproape de oameni și transformă Aradul într-un loc și mai primitor.”, a declarat primarul Călin Bibarț.

Evenimentul FlorAr este organizat de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad.