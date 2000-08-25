Iustin Cionca: „Consiliul Județean Arad schimbă radical în bine aspectul localităților din nordul județului!”

Consiliul Județean Arad derulează cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din actualul exercițiu financiar european, un proiect strategic care schimbă fundamental conectivitatea nordului județului și relația acestuia cu județul Bihor.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat că lucrările avansează într-un ritm susținut pe toate tronsoanele, iar rezultatele sunt vizibile mai devreme decât termenul inițial: „Se muncește intens pe toate șantierele din nordul județului. Este o mobilizare exemplară a constructorilor și o bună coordonare a proiectului. Toate tronsoanele vor fi finalizate în avans, iar în această toamnă se va putea circula fără probleme pe întreaga rețea modernizată. Este un angajament pe care ni l-am asumat și pe care îl respectăm.”

Proiectul „Modernizare rețea rutieră în zona de nord a Județului Arad”, finanțat prin Programul Regional Vest 2021–2027, vizează modernizarea a 67,391 kilometri de drum județean, pe principalele axe rutiere:

DJ 794: Mișca – Apateu – Berechiu (20 km)

DJ 709: Șicula – Gurba – Cermei (14,429 km)

DJ 709: Cermei – limită județ Bihor (15,962 km)

DJ 793: Șepreuș – Cermei (6,972 km)

DJ 793: Cermei – Beliu (10,028 km)

Prin această investiție, Consiliul Județean Arad realizează o legătură rutieră modernă, completă și coerentă între municipiul Arad și județul Bihor, pe traseul Arad – Șiria – Pâncota – Seleuș – Șicula – Gurba – Cermei – Berechiu. În condițiile în care pe drumul național Arad-Oradea circulația se desfășoară uneori cu dificultate, pentru că asfaltul nu este întreținut, această nouă legătură modernă care este creată de Consiliul Județean poate reprezenta o alternativă pentru șoferi. „Practic, modernizăm integral această axă rutieră strategică și drumurile adiacente majore. Este un proiect care unește comunități, reduce timpii de deplasare și creează premise reale pentru dezvoltare economică”, a subliniat Iustin Cionca.

Proiectul nu înseamnă doar asfalt nou, ci o transformare completă a infrastructurii rutiere în toate localitățile de pe traseu:

carosabil modernizat, cu două benzi de circulație și platformă de 8 metri

sisteme eficiente de colectare și evacuare a apelor

poduri reabilitate și construite noi

intersecții modernizate, accese la proprietăți, parcări și stații de autobuz

piste pentru biciclete

Un accent deosebit este pus pe siguranța rutieră, prin:

semnalizare modernă, marcaje termoplastice și indicatoare reflectorizante

parapete metalice, stâlpișori de ghidare și butoni reflectorizanți

măsuri de tip „drumuri care iartă”

iluminarea zonelor periculoase cu energie verde

panou digital de informare (VMS) la intrarea în localitatea Șicula

treceri de pietoni adaptate persoanelor cu dizabilități

Iată ce înseamnă această investiție, concret, pe fiecare tronson de drum.

Pentru obiectivul ” Modernizare DJ 709 km 45+500 – 60+000 Șicula-Gurba-Cermei”:

* categoria drumului: drum județean • lungimea tronsonului proiectat: 14,429 km

* lățimea părții carosabile: 6.00 m

* lățimea acostamentelor: 1 x 1.00/2 x 1.00 m, din care lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m

* lățimea platformei: 7.25/8.00 m

* pantă parte carosabilă: 2,50% • pantă acostament: 4.00% • reabilitare poduri: pod km 55+640 – 1 buc

* poduri noi: pod km 59+140 şi pod km 58+780 – 2 buc.

Pentru obiectivul ”Modernizare DJ 793 km 14+300 – 21+300 Șepreuş – Cermei”:

* categoria drumului: drum județean; • lungimea tronsonului proiectat: 6,972 km;

* lăţimea părţii carosabile: 6,00 m;

* lăţimea acostamentelor: 2 x 1,00 m din care lățimea benzilor de încadrare: 2 x 0,25 m;

* lăţimea platformei: 8,00 m; • pantă parte carosabilă: 2,50%;

* pantă acostament: 4,0 %;

Pentru obiectivul ”Reabilitare DJ 794 km 4+200 – 21+400 și 23+100 – 25+800, DN 79 Mișca Apateu-Berechiu”:

* categoria drumului: drum județean;

* lungimea tronsonului proiectat: 20 km;

* lățimea părții carosabile: 6,00 m;

* lățimea acostamentelor: 2×1,00m din care 2×0,25 m benzi de încadrare si 2×0,75m acostamente pietruite;

* lățimea platformei: 8,00m;

* pantă parte carosabilă: 2,50%;

* 47/137 pantă acostament: 4,0 %;

Pentru obiectivul ”Modernizare DJ 709 km 60+000 – 75+942 Cermei – Limită Județ Bihor”:

* categoria drumului: drum județean

* lungimea tronsonului proiectat: 15,962 km

* lățimea părții carosabile: 6.00 m • lățimea platformei: 8.00 m

* lățime acostamente 1.00 m din care benzi de încadrare 0.25 m

* pantă parte carosabilă: 2,50%;

* pantă acostament: 4,0 %;

Pentru obiectivul ”Modernizare DJ 793 km 22+500 – 32+500 Cermei – Beliu”:

* categoria drumului: drum județean

* lungimea tronsonului proiectat: 10,028 km

* lățimea părții carosabile: 6.00 m

* lățimea platformei: 8.00 m

* lățime acostamente 1.00 m din care benzi de încadrare 0.25 m

* pantă parte carosabilă: 2,50%;

* pantă acostament: 4,0 %.

De asemenea, proiectul include elemente de mobilitate sustenabilă, precum stații de încărcare pentru vehicule electrice și plantarea de arbori pe aliniamentele rutiere. Modernizarea acestor drumuri vine ca răspuns la o stare tehnică precară a infrastructurii existente, caracterizată prin degradări, lipsa sistemelor de drenaj eficiente și condiții reduse de siguranță. „Prin această investiție, nu doar că refacem drumurile, dar creștem capacitatea lor portantă, siguranța și confortul. Reducem timpii de deplasare, consumul de carburant și poluarea. Mai important, deschidem noi oportunități pentru dezvoltarea economică a nordului județului. În plus, schimbăm radical aspectul localităților din nordul județului”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Proiectul asigură și conectivitatea directă și indirectă la rețeaua TEN-T, facilitând integrarea județului Arad în fluxurile economice regionale și europene. Consiliul Județean Arad transmite că lucrările sunt într-un stadiu avansat pe toate tronsoanele, iar mobilizarea din teren permite finalizarea înainte de termenul contractual. „Este un proiect de referință pentru județul Arad. În această toamnă și în nordul județului vom avea drumuri noi, sigure și moderne, pe care arădenii vor putea circula în condiții excelente. Este dovada că investițiile europene, gestionate corect, produc rezultate concrete pentru oameni”, a conchis Iustin Cionca.