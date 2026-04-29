Consiliul Județean Arad continuă investițiile în școlile speciale din județ

Consiliul Județean Arad alocă, în anul 2026, fonduri importante pentru lucrări de reparații, igienizare și întreținere în unitățile de învățământ special aflate în administrarea instituției, cu scopul de a îmbunătăți condițiile oferite elevilor și cadrelor didactice.

Pentru instituțiile de învățământ special și serviciile educaționale coordonate de Consiliul Județean Arad a fost alocată suma totală de aproximativ 1,5 milioane de lei, după cum urmează:

* Liceul Special „Sfânta Maria” Arad – 400 mii lei;

* Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad – 597 mii lei;

* Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu – 509 mii lei.

La Liceul Special „Sfânta Maria” sunt planificate lucrări de igienizare și reparații la băi și dușuri, reparații ale acoperișurilor, intervenții în zona sălii de grădiniță, precum și achiziția de materiale necesare pentru întreținerea școlii, cantinei și internatului. Unitatea funcționează cu 35 de clase în care învață 260 de copii. Tot aici, cadrele didactice acordă asistență educațională pentru 155 de elevi din penitenciar.

La Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad vor fi efectuate reparații curente și zugrăveli, lucrări la pardoseli și acoperiș, precum și achiziția de materiale pentru intervenții realizate în regie proprie. CSEI Arad are 302 elevi grupați în 36 de clase.

În cadrul Liceului Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu sunt prevăzute lucrări de reparații ale curții școlii, intervenții la acoperișurile clădirilor internatului, reparații curente la clădiri, înlocuirea ferestrelor și ușilor deteriorate, precum și lucrări la clădirile fermei. La liceu învață 122 copii în învățământul special și 615 în învățământul public, inclusiv liceal și seral.

Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Péró Tamás, a declarat: „Continuăm investițiile în infrastructura educațională aflată în administrarea Consiliului Județean, pentru că elevii din școlile speciale au nevoie de condiții moderne, sigure și adaptate nevoilor lor. Aceste lucrări înseamnă spații mai bune pentru educație, recuperare și activitățile de zi cu zi. Investim constant în unitățile de învățământ special și în serviciile dedicate copiilor, pentru că fiecare elev merită respect și condiții decente.”

Fondurile sunt prevăzute în programul de reparații curente pentru anul 2026 și vor fi utilizate etapizat, în funcție de prioritățile stabilite la nivelul fiecărei unități.