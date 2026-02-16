Filmul „Surzenie” la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Filmul „Surzenie“/„Sorda“ (r. Eva Libertad), care spune povestea unei femei surde care devine mamă într-o lume care nu a învățat încă să o asculte, va avea premiera și la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Evenimentul va avea loc vineri, 20 februarie 2026, de la ora 19.00.

Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Personajul principal al filmului este Angela, o persoană cu deficiențe de auz care este căsătorită cu un bărbat normal. Ea se află efectiv între două lumi: are prieteni din comunitatea ei, persoane cu deficiențe de auz, dar are și prieteni care aud, din partea soțului.

Când ea rămâne însărcinată, toată lumea se întreabă cum va fi copilul. Copilul se dovedește a fi „auzitor“, ceea ce înseamnă că mama va ajunge cumva izolată în propria familie.

„Surzenie“ este un film sensibil și puternic despre iubire, comunicare și lupta pentru autonomie.

Evenimentele de la Cinematograful Arta sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arad.