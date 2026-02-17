Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Lucrări de remediere a avariei înregistrate la rețeaua electrică de pe Bulevardul Revoluției Lucrări de remediere a avariei înregistrate la rețeaua electrică de pe Bulevardul Revoluției

Lucrări de remediere a avariei înregistrate la rețeaua electrică de pe Bulevardul Revoluției

LocalUltimele stiri 17 februarie 2026 admin 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

 O avarie la rețeaua electrică impune efectuarea unor intervenții în zona pietonală, la intersecția Bulevardului Revoluției cu strada Corneliu Coposu.

Pentru remedierea defecțiunii, operatorul rețelei electrice va executa lucrări specifice în perimetrul afectat. Intervențiile pot genera restricții temporare de acces în zonă, pe durata desfășurării lucrărilor.

Lucrările de refacere a pavajului din granit vor fi realizate de către societatea Sylc Con Trans SRL, costurile aferente urmând a fi suportate integral de operatorul rețelei electrice.

Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat și vă asigurăm că echipele implicate vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

About author

admin

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email