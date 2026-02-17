Lucrări de remediere a avariei înregistrate la rețeaua electrică de pe Bulevardul Revoluției

Please follow and like us:

O avarie la rețeaua electrică impune efectuarea unor intervenții în zona pietonală, la intersecția Bulevardului Revoluției cu strada Corneliu Coposu.

Pentru remedierea defecțiunii, operatorul rețelei electrice va executa lucrări specifice în perimetrul afectat. Intervențiile pot genera restricții temporare de acces în zonă, pe durata desfășurării lucrărilor.

Lucrările de refacere a pavajului din granit vor fi realizate de către societatea Sylc Con Trans SRL, costurile aferente urmând a fi suportate integral de operatorul rețelei electrice.

Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat și vă asigurăm că echipele implicate vor depune toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.