„Poarta Prieteniei” pune în valoare Parcul de Sculptură de la Căsoaia

Please follow and like us:

Căsoaia se afirmă tot mai mult ca o zonă destinată tinerilor și culturii. Astăzi a fost inaugurată la intrarea în Parcul de Sculptură „Poarta Prieteniei”. Este un monument care pune în valoare un spațiu unic în județ, construit în urma unui proiecte de colaborare între Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad, împreună cu Muzeul Munkácsy Mihály din Békéscsaba.

„Monumentul inaugurat astăzi marchează revalorificarea Parcului de Sculptură, reia ideea de a crea o legătură puternică între o zonă frumoasă, care inspiră și creația artistică. Proiectul transfrontalier arată și rolul culturii de a crea legături dincolo de granițele naționale. În ultimii ani, am încercat să readucem Căsoaia în atenția turiștilor, a tinerilor, prin investiții și proiecte atractive. În primul rând, am intervenit pentru a moderniza infrastructura, prin drumul Mâsca – Măderat – Arăneag – Căsoaia. Am reușit amenajarea unui teren sintetic de minifotbal pentru cei tineri. Vom continua să investim pentru a atrage tineri în Tabăra de la Căsoaia dar și familiile de arădeni pentru turismul de o zi. Ne propunem să modernizăm drumul Ineu – Mocrea – Târnova și să accesăm fonduri europene pentru extinderea locurilor de cazare, 8 căsuțe noi și construcția unui turn în Tabăra de Sculptură care va oferi o vedere panoramică asupra acestei frumoase zone”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea.