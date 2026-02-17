Please follow and like us:

Podul de la Șicula nu este în pericol, deși se încearcă generarea unui nou subiect politic. Nu trece o zi fără un atac, fără o criză, fără un scandal, parcă miza administrației ar fi cearta, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Arad.

Au crăpat treptele din zona tehnică a podului (destinate strict personalului care lucrează la pod), dar asta nu înseamnă că, așa cum se afirmă în postările de atac, ar exista probleme grave structurale, migrații în zonele de sprijin și consolidare, care pun în pericol siguranța arădenilor.

„Le mulțumim tuturor celor care ne sesizează problemele din județ, dar nu înseamnă că orice afirmație pe care o fac este corectă. Acolo unde sunt reparații de făcut, ele se vor realiza în scurt timp de către constructor, fără să fie în pericol viața nimănui”, arată Consiliul Județean Arad.

Urmare a unei sesizări privind starea podului de la Șicula, recepționat anul trecut, Direcția Tehnică a Consiliului Județean Arad face următoarele precizări:

– podul de la Șicula nu este în pericol! Nu există nicio amenințare la viața sau siguranța celor care traversează podul, iar informațiile alarmiste sunt eronate.

– în imaginile care însoțesc sesizarea au fost prezentate scări de acces, elemente de beton care nu fac parte din structura de rezistență a podului, nu pun în pericol circulația rutieră și pietonală. Aceste scări deservesc echipa tehnică de întreținere a podului, nu sunt destinate traficului pietonal.

– scările de acces vor fi refăcute în cel mai scurt timp și pe cheltuiala proprie de către societatea care a realizat lucrările de consolidare, lucrări care sunt în garanție.