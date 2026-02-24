Antoniu Martin, alături de secretarul de stat al Vaticanului, într-un think tank internațional de prestigiu

Please follow and like us:

În ultima perioadă, Parlamento della Legalita Internazionale, un think tank care activează în sfera dialogului interreligios și intercultural în Italia și nu numai, a conferit unor personalități marcante ale vieții contemporane titlul de ,, membru de onoare“.

Printre acestea se numără și istoricul și analistul politic Antoniu Martin, în cazul căruia au fost apreciate demersurile constante în sensul promovării valorilor majore ale vieții și dialogului între culturi și civilizații, într-o epocă în care este tot mai mare nevoie de așa ceva. Din galeria selectă a personalităților distinse face parte și cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului.

,, Când te situezi într-o astfel de galerie selectă a personalităților la nivel internațional, nu poți decât să-i mulțumești lui Dumnezeu că ți a dat putere de muncă și pentru harul cu care te a înzestrat. Să fii distins alături de cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, precum și de alte personalități marcante ale societății italiene și europene reprezintă o mare onoare. Mă bucur că demersul meu de diplomație în serviciu păcii și conviețuirii a fost apreciat la un astfel de nivel“, a declarat Antoniu Martin.