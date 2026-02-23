Arestat după ce a intrat în casă peste părinți, deși avea interdicție să se apropie la 100 de metri

Please follow and like us:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au propus, la data de 22 februarie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a inculpatului B.P.N., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a unui ordin de protecție, faptă prevăzută de art. 47 alin. 1 din Legea 217/2003.

Propunerea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Chișineu-Criș, care a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 22.02.2026.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în data de 21 februarie 2026, în jurul orei 17:30, B.P.N. ar fi încălcat obligațiile impuse printr-un ordin de protecție emis de Judecătoria Chișineu-Criș la data de 2 iunie 2025, pe o durată de 12 luni.

Concret, inculpatul avea interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 100 de metri de victimele B.F. și B.P., părinții săi, precum și de domiciliul acestora. Cu toate acestea, potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pătruns în imobilul respectiv și le-ar fi adresat numeroase injurii.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.