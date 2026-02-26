CCIA Arad încurajează toți agenții economici să verifice și să actualizeze obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3

Please follow and like us:

În contextul pregătirii ediției a XXXIII‑a a Topului Firmelor, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad (CCIA Arad) adresează un apel tuturor agenților economici privind necesitatea actualizării obiectului de activitate conform noii clasificări CAEN Rev. 3.

“Pentru a asigura o încadrare corectă a companiilor în realizarea clasamentelui Topul Firmelor, este necesară actualizarea codurilor CAEN conform Reviziei 3. Noua clasificare, aplicabilă la nivel național începând cu anul 2025, reprezintă standardul oficial utilizat de instituțiile publice și de sistemele statistice, iar neactualizarea codurilor poate conduce la neconcordanțe în identificarea domeniului de activitate și, implicit, la excluderea din procesul de evaluare. Bilanțul aferent exercițiului financiar 2025 va influenţa clasarea în Topul Firmelor, întrucât obiectul de activitate utilizat în procesul de evaluare este cel declarat în situațiile financiare. Topul Firmelor este cea mai completă, corectă și obiectivă evidență a performanțelor firmelor, este oglinda rezultatelor financiare a tuturor societăților din țară, fiind recunoscută pe plan național și internațional!”, informează preşedintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.

CCIA Arad sprijină companiile în procesul de actualizare a codurilor CAEN la Revizia 3 și pune la dispoziție informații și asistență de specialitate. Pentru detalii, CCIA Arad poate fi contactată la numărul 0257 208 800.