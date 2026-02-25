Deviere temporară a circulației pe B-dul N. Titulescu
În perioada 24.02–18.03.2026, circulația rutieră va fi deviată pe B-dul N. Titulescu, ca urmare a desfășurării unor lucrări de infrastructură.
Comisia de Sistematizare a Circulației a avizat favorabil această modificare pentru realizarea traversărilor la nivelul liniilor de tramvai în zona buclei de întoarcere, lucrări prevăzute în cadrul obiectivului de investiție „Refracție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad – Tronson 1: P-ța Podgoria – Pasaj Micalaca – Micalaca Zona III”.
Pentru asigurarea fluenței traficului, conducătorii auto care doresc să își continue deplasarea vor urma următorul traseu:
- viraj la dreapta pe strada Cetinei;
- viraj la stânga pe strada Alexandru T. Stamatiad;
- viraj la stânga pe drumul de beton existent, care descarcă traficul în B-dul N. Titulescu.
Pe durata lucrărilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă și indicațiile personalului abilitat, pentru evitarea incidentelor și asigurarea siguranței circulației.
