Expozițiile dedicate epidemiilor și pandemiilor, vernisate la Consiliul Județean Arad

Consiliul Județean Arad găzduiește, începând de astăzi, două expoziții tematice de o importanță istorică aparte, care prezintă modul de gestionare a crizelor sanitare de-a lungul secolelor: „Epidemiile în istoria Țărilor Române. Mărturii documentare” și „Pandemiile și epidemiile trecutului. Provocări de comunicare multilingvă”.

Realizate de Arhivele Naționale ale României în parteneriat cu Asociația Dar Development și cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice, proiectele aduc în fața publicului documente rare, începând cu secolul al XII-lea. Vizitatorii pot descoperi mărturii despre ciuma „lui Caragea Vodă”, epidemiile de holeră din secolul al XIX-lea, tifosul exantematic sau gripa spaniolă, precum și metodele de tratament și comunicare multilingvă utilizate de autorități pentru a stopa răspândirea acestor boli.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a subliniat importanța acestui demers cultural și educativ: „Aceste expoziții oferă arădenilor o perspectivă documentată asupra modului în care înaintașii noștri au depășit momente de cumpănă. Istoria este plină de astfel de perioade, care sunt dovada faptului că poporul român a avut, de-a lungul timpului, capacitatea de a depăși greutățile vieții. Este esențial să înțelegem cum au luptat instituțiile statului cu boli necunoscute la acea vreme și cum solidaritatea și comunicarea corectă au ajutat la depășirea crizelor. Invit arădenii să descopere aceste mărturii care demonstrează că, indiferent de provocări, oamenii găsesc mereu resurse pentru a merge mai departe.”

Expozițiile se pot vizita la sediul Consiliului Județean Arad, oferind o incursiune fascinantă în arhivele memoriei naționale și în eforturile depuse pentru protejarea sănătății publice de-a lungul timpului.