FCC UAV Arad, lider în Liga Națională, în ciuda înfrângerii de la Sfântu Gheorghe

FCC Baschet UAV Arad a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii Naționale de baschet feminin, chiar dacă a fost învinsă duminică, în deplasare, de campioana en titre, ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe. Meciul, contând pentru etapa a 12-a, s-a încheiat cu scorul de 89–77 în favoarea echipei din Covasna.

Pentru formația gazdă, cele mai bune prestații le-au avut Livia Gereben, care a reușit 19 puncte, 7 recuperări și 3 pase decisive, și Domonique Raquel Davis, cu 19 puncte, 6 recuperări și 3 assist-uri. De partea cealaltă, arădencele s-au bazat pe Juliunn Redmond, autoare a 31 de puncte, 5 recuperări și 4 pase decisive, și pe Taisheka Aquarius Porchia, care a contribuit cu 26 de puncte, 10 recuperări și 5 pase decisive.

În alte partide ale etapei, CS Rapid București a obținut o victorie categorică în deplasare, 128–32 cu CSU Politehnica Timișoara. Pentru giuleștence s-au remarcat Dragana Zivkovic (25 p, 10 rec, 3 pd), Nicolett Orban (21 p, 14 rec, 3 pd) și Annemarie Godri Părău (23 p, 4 rec, 15 pd).

De asemenea, CS Agronomia București a surclasat-o pe CS Universitar Brașov cu 100–29. Virginia Ioana Diaconu Ticu a încheiat meciul cu 17 puncte, 8 recuperări și 5 pase decisive, iar Bianca Stan a adăugat 18 puncte și 5 recuperări.

După această etapă, FCC Baschet UAV Arad conduce clasamentul Ligii Naționale, cu 18 puncte după 10 meciuri disputate, la egalitate de puncte cu CS Rapid București, dar cu un joc mai puțin față de alte contracandidate. Rezultatul confirmă parcursul solid al echipei arădene și menține Aradul în prim-planul baschetului feminin românesc.