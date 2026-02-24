Lucrările la „Drumul Regelui” încep și în județul Hunedoara

Please follow and like us:

Consiliul Județean Hunedoara a anunțat că dă startul lucrărilor de conectare cu Aradul prin munții Zărandului, pe tronsonul hunedorean al DJ 707, cunoscut sub numele de „Drumul Regelui”.

Modernizarea acestui drum plin de istorie este rezultatul unei ample colaborări între Consiliul Județean Hunedoara și Consiliul Județean Arad, un parteneriat pentru revitalizarea Țării Zărandului. În timp ce Hunedoara va începe lucrările pe versantul său la 1 martie 2026, în județul Arad primii patru kilometri ai noului drum, din localitatea Petriș până la limita județului vecin, au intrat în execuție în 2025.

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a subliniat importanța colaborării pentru zona Munților Zărandului: „Parteneriatul cu județul Hunedoara este esențial pentru succesul acestui proiect. Dezvoltăm împreună o infrastructură care scurtează drumul între județe și pune în valoare una dintre cele mai frumoase zone cu potențial turistic din România. Acest drum va putea revitaliza cătunele în care astăzi au mai rămas foarte puțini oameni, satele cărora li se va oferi o șansă nouă.”

„Drumul Regelui” își trage numele din legenda conform căreia traseul era folosit în perioada interbelică de familia regală pentru a călători între Castelul Regal de la Săvârșin și stațiunea termală Vața de Sus.

Proiectul include modernizarea a 17,194 kilometri de drum, dintre care 13 kilometri în județul Hunedoara și 4,194 kilometri în județul Arad, pe tronsonul Vața de Jos – Petriș. Acesta urmărește soluționarea principalelor probleme de infrastructură, asigurând siguranță și confort sporit participanților la trafic. Durata de implementare este până la 30.04.2028.

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 208.617.551,21 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este în sumă de 167.314.280,76 lei.

Valoarea totală a componentei aferentă Unității Administrativ Teritoriale Județul Arad: 73.448.861,11 lei din care valoarea nerambursabilă FEDR este 52.591.368,34 lei.