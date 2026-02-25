Please follow and like us:

Numită și „arma vieții”, având ca deviză motto-ul „Cu viața mea, apăr viața”, Protecția Civilă reprezintă o componentă necombatantă a apărării naționale, reunind un ansamblu de măsuri destinate protejării populației și bunurilor materiale în caz de război, calamități sau catastrofe și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii. O populație bine pregătită este mai puțin surprinsă de producerea unor evenimente neprevăzute, acționează cu mai multă promptitudine și eficiență și revine mai rapid la starea de normalitate.

La 28 februarie 2026 se împlinesc 93 de ani de la legiferarea Protecției Civile în România, moment marcat în 1933 prin aprobarea de către Regele Carol al II-lea, prin Înaltul Decret Regal nr. 468, a „Regulamentului Apărării Pasive în România”.

De-a lungul timpului, cei care au ales această armă au fost prezenți acolo unde oamenii s-au aflat în suferință ori amenințați de efectele dezastrelor naturale și ale situațiilor de urgență.

Cu prilejul aniversării Zilei Protecției Civile din România, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al județului Arad organizează, în perioada 26 februarie – 04 martie 2026, o serie de activități desfășurate sub sloganul „Împreună mai pregătiți!”.

Astfel, zilnic, în perioada 26 februarie – 04 martie 2026, la toate subunitățile de pompieri din județ: Gărzile de Intervenție Ineu, Chișineu-Criș, Sebiș, Gurahonț, Bârzava și Birchiș, precum și la punctul de lucru Curtici va avea loc „Ziua Porților Deschise”. Cei interesați vor putea vizita expozițiile de tehnică și mijloace de intervenție și vor asista la prezentarea misiunilor specifice protecției civile.

În data de 02 martie 2026, pe platoul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” Arad va avea loc o festivitate dedicată Zilei Protecției Civile, urmată de organizarea „Zilei Porților Deschise”.

În perioada menționată, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din județul Arad vor desfășura activități de informare preventivă și exerciții demonstrative de stingere a incendiilor în comunitățile din care fac parte.

Duminică, 1 martie 2026, specialiștii Inspecției de Prevenire vor fi prezenți în lăcașurile de cult din municipiul Arad pentru a prezenta măsuri de prevenire a situațiilor de urgență și reguli de comportare în caz de dezastre. Pe întreaga durată a „Săptămânii Protecției Civile” vor fi organizate puncte de informare preventivă în zonele comerciale cu afluență mare de persoane.

Miercuri, 04 martie 2026, pe lângă exercițiul de alarmare publică desfășurat la nivel național, vor fi organizate exerciții de adăpostire și evacuare la unități de învățământ din județul Arad, pentru familiarizarea elevilor și personalului didactic cu regulile de comportare în situații de urgență.

Totodată, la 04 martie se împlinesc 49 de ani de la cel mai puternic cutremur din istoria modernă a României, eveniment în urma căruia peste 1.500 de persoane și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 11.000 au fost rănite.

În anul 2015, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania națională de informare și pregătire a populației „Nu tremur la cutremur”, menită să ofere cetățenilor informații corecte despre modalitățile de protecție în cazul producerii unui seism. În perioada următoare, activitățile ISU Arad vor pune accent pe modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, fiind prezentate măsuri de pregătire a locuinței, pregătirea individuală și a familiei, precum și conduita adecvată pe durata și după producerea seismului.

Anul 2026 marchează și împlinirea a 10 ani de la lansarea programului de voluntariat „Salvator din pasiune”. Cu acest prilej, voluntarii ISU Arad care s-au remarcat prin implicare și profesionalism vor fi recompensați pentru activitatea desfășurată în sprijinul comunității.

De la înființare până în prezent, Protecția Civilă a rămas o componentă esențială a sistemului securității naționale, având rolul de a preveni și reduce riscurile dezastrelor, de a proteja populația, bunurile și mediul și de a asigura intervenția operativă pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență și sprijinirea persoanelor afectate.