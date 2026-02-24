Sănătatea vine mai aproape de oameni: Caravana de Sănătate ajunge la Cermei

Please follow and like us:

Ce ar fi dacă sănătatea ar veni înspre tine? În județul Arad, acest lucru se întâmplă deja. Caravana de Sănătate a devenit o inițiativă constantă dedicată comunităților locale și pornește din nou la drum, oferind servicii medicale gratuite pentru populație.

În perioada 23 februarie – 6 martie 2026, Caravana va fi prezentă în Cermei, la baza sportivă, unde locuitorii comunei și ai satelor aparținătoare vor putea beneficia de consultații și investigații fără costuri.

Serviciile oferite includ analize și măsurarea parametrilor medicali, consultații de medicină internă, pediatrie și optică medicală. Demersul urmărește facilitarea accesului la evaluări medicale de bază și încurajarea prevenției, în special în zonele unde accesul la servicii specializate este redus.

Acțiunea este derulată de Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Arad, organizație cu tradiție în intervenții umanitare și programe de sprijin comunitar. Prin această colaborare, prevenția, grija și responsabilitatea față de sănătate capătă o formă concretă, susținută de cadre medicale și voluntari implicați activ.

Președintele Consiliul Județean Arad, Iustin Cionca, prezent azi la Cermei, a salutat acțiunea filialei arădene a Societății de Cruce Roșie: „Ne dorim ca serviciile medicale să fie cât mai aproape de oameni, în special în comunitățile unde accesul la consultații de specialitate este limitat. Caravana de Sănătate reprezintă un demers concret prin care aducem prevenția în prim-plan și oferim sprijin real locuitorilor din mediul rural. Prin parteneriatul cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România și prin implicarea autorităților locale, construim intervenții adaptate nevoilor fiecărei comunități. Sănătatea este bunul cel mai de preț al fiecăruia dintre noi, așa că ea nu trebuie neglijată sau amânată. Un control care se face la timp poate schimba evoluția unei afecțiuni și poate oferi șansa unui nou început”, a spus Iustin Cionca.

Acesta a mulțumit cadrelor medicale, voluntarilor și reprezentanților administrației locale pentru profesionalism și responsabilitate, încurajându-i pe locuitorii din Cermei și din satele aparținătoare să profite de această oportunitate și să vină la analize și control medical.