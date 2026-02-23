Seară de Dragobete la Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”. Poezie în grai și cântec popular, pe 24 februarie

Please follow and like us:

Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol” Arad, în colaborare cu Colegiul de Arte ‘Sabin Drăgoi’ Arad și Școala Populară de Arte – Centrul Cultural Județean Arad, organizează marți, 24 februarie 2026, de la ora 17:00, la Secția de Arte, o seară dedicată tradiției, poeziei și muzicii românești.

Evenimentul aduce în prim-plan poeți în grai și tineri artiști care vor oferi recitaluri de poezie și cântec popular, într-o atmosferă dedicată valorilor autentice. Organizatorii propun o întâlnire în care tradiția este pusă în lumină prin glasurile tinere și prin expresivitatea limbii române.

Dragobetele, sărbătoarea tradițională românească a iubirii și a primăverii, este celebrat în fiecare an pe 24 februarie. În tradiția populară, ziua era asociată cu bucuria întâlnirilor dintre tineri, cu plimbări în natură, culesul florilor de primăvară și cântece. Din aceste obiceiuri s-a născut și expresia cunoscută „Dragobetele sărută fetele”, simbol al armoniei și al începuturilor.

„De Dragobete, cuvintele se întorc acasă. La Bibliotecă! Vă invităm să ne fiți alături la o seară în care dragostea nu se declară zgomotos, ci se adună în cuvinte, cântec și emoție”, a transmis Ionel Bulbuc, manager al Bibliotecii Județene „A. D. Xenopol” Arad.

Publicul este așteptat la o întâlnire în care graiul, muzica și poezia românească vor transforma Dragobetele într-un moment de reflecție și celebrare a identității culturale.