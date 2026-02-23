Tâlhărie ca-n filme la Lipova. Agresorul a intrat noaptea peste victimă și i-a dat cu o oală în cap

Please follow and like us:

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a dispus, la data de 21 februarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană cercetată pentru tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată și distrugere, fapte prevăzute de Codul penal.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în noaptea de 20 spre 21 februarie 2026, în jurul orei 02:10, inculpatul, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi pătruns fără drept în bucătăria unui imobil din orașul Lipova, aparținând persoanei vătămate.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi exercitat violențe asupra victimei, aplicându-i lovituri repetate cu pumnii și picioarele în zona capului, precum și cu o oală găsită în locuință. În același timp, i-ar fi solicitat în mod repetat să îi remită sumele de bani pe care le deține în imobil. Persoana vătămată i-ar fi comunicat că nu are bani.

Întrucât victima nu s-a conformat solicitărilor, inculpatul ar fi distrus chiuveta din bucătăria locuinței, după care a părăsit imobilul fără a sustrage bunuri.

La data de 21 februarie 2026, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, în urma propunerii formulate de procuror, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Lipova a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, în perioada 21.02.2026 – 22.03.2026.

Cercetările au fost efectuate de organele de cercetare penală din cadrul Poliției Orașului Lipova, sub coordonarea procurorului de caz.