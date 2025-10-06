120 de autorizații de taxi sunt disponibile în municipiul Arad

Please follow and like us:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 150/2022 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Arad anunță inițierea procedurii de atribuire a unui număr de 120 autorizații taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, rămase disponibile din plafonul maxim aprobat de 700.

Număr autorizații disponibile:

120 autorizații taxi pentru transport persoane în regim de taxi, cu numerele de ordine între 1275 și 1394.

Condiții de participare:

Pot participa transportatorii autorizați (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice) care dețin autorizație de transport valabilă și care îndeplinesc cerințele prevăzute în Legea 38/2003, cu modificările și completările ulterioare și HCLM nr. 150/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele necesare pentru înscriere:

Dosarul de participare va conține, conform art. 8 și art. 10 din HCLM 150/2022, cu modificările și completările ulterioare:

cerere pentru participare la procedura de atribuire;

declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, însoțită de declarația privind criteriile de departajare ale autovehiculului;

scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat autovehiculul (dacă nu se deține vehiculul la data depunerii);

autorizație de transport valabilă;

certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului;

contract de leasing (dacă este cazul);

certificat de agreare, valabil;

contract de dispecerizare cu o durată de valabilitate pe întreaga durată a autorizaţiei taxi;

adeverință privind apartenența la una din asociaţiile profesionale de taxi reprezentative în Municipiul Arad sau declarație pe propria răspundere declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu aparține la nicio asociație profesională;

dovada achitării taxei de eliberare.

Criterii de departajare:

Atribuirea autorizațiilor se face în baza punctajului obținut conform criteriilor prevăzute la art. 16 din HCLM 150/2022, cu modificările și completările ulterioare:

capacitate cilindrică: sub 1000 cmc …………………………….. 2 puncte între 1001-1200 cmc……………………. 3 puncte între 1201 -1400 cmc…………………….4 puncte între 1401-1600 cmc …………………… 5 puncte între 1601-2000 cmc……………………. 6 puncte între 2001-3000 cmc……………………..7 puncte peste 3001 cmc…………………………….8 puncte

vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, înscrisă în certificatul de înmatriculare al autovehiculului: maşină cu vechimea între 4 şi 6 ani …………………… . 4 puncte maşină cu vechimea între 2 şi 4 ani …………………….. 5 puncte maşină cu vechimea între 1 şi 2 ani …………………….. 6 puncte maşină fabricată în anul în curs ………………………….. 7 puncte

clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: Euro 4 ……………………………………………… 0 puncte Euro 5 ……………………………………………… 1 punct Euro 6………………………………………………………………. 2 puncte Euro 7………………………………………………………………. 3 puncte > Euro 7…………………………………………….. 5 puncte Hibrid sau plug in………………………………………………. 8 puncte …………………………………………………………….. 9 puncte

volumul portbagajului util: până la 150 litri …………………………………………………. 1 puncte între 151 – 250 litri …………………………………………. 1,5 puncte între 251 – 350 litri ……………………………………………. 2 puncte între 351 – 450 litri …………………………………………. 2,5 puncte între 451 – 550 litri ……………………………………………. 3 puncte peste 551 litri …………………………………………………. 3,5 puncte

vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă: sub 3 ani vechime ……………………………… 1 puncte între 3 şi 5 ani vechime ……………………… 3 puncte între 5 şi 10 ani vechime ……………………. 5 puncte între 10 şi 15 ani vechime ………………….. 7 puncte peste 15 ani vechime …………………………. 9 puncte

gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor: un airbag……………………………………………1 puncte cu două airbaguri ……………………………… 2 puncte cu patru airbaguri ……………………………… 4 puncte cu şase airbaguri ……………………………….. 6 puncte cu peste şase airbaguri ………………………. 7 puncte

efortul investiţional al transportatorului autorizat, dovedit cu factură sau contract de vânzare -cumpărare din care să reiasă suma achiziționării autovehiculului, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor, pe tipuri:

pentru maşini achiziţionate cu preţul de catalog, fără TVA peste 20.000 € în proprietate ………………………………….. 5 puncte în leasing ……………………………………….. 4 puncte

pentru maşini achiziţionate cu preţul de catalog, fără TVA, între 15.000-20.000 € în proprietate ………………………………….. 4 puncte în leasing ……………………………………….. 3 puncte

pentru maşini achiziţionate cu preţul de catalog, fără TVA, între 10.000-15.000 € în proprietate ………………………………….. 3 puncte în leasing ……………………………………….. 2 puncte

pentru maşini achiziţionate cu preţul de catalog, fără TVA între 5.000-10.000 € în proprietate ………………………………….. 2 puncte în leasing ……………………………………….. 1 puncte

pentru maşini achiziţionate cu preţul de catalog, fără TVA mai mic de 5.000 € în proprietate ………………………………….. 1 puncte în leasing ……………………………………….. 0 puncte

posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare: fără contract cu un alt angajator …………………….….. 5 puncte în cazul în care are contract cu un alt angajator………… 3 puncte fără şofer pe autoturism ………………………………… 0 puncte

modul de deținere a autovehiculului

în proprietate…………………………………………………………… 5 puncte

în baza unui contract de leasing…………………………………. 0 puncte

dotări suplimentare ale autovehiculului:

dispozitiv GPS de monitorizare ………………………………………….. 5 puncte

dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client ……. 5 puncte

perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi ………………..5 puncte

dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar ……………… 5 puncte

platformă pentru persoanele cu dizabilități ………………………….. 5 puncte

Menționăm că, în conformitate cu art. 11 alin. (5) autorizațiile taxi pot fi atribuite ”numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei”

Calendarul procedurii:

Data limită de depunere a cererilor de participare: 12.2025

Locul de depunere: sediul Primăriei Municipiului Arad – Compartiment Transport Public Local, Autorizare Activități Economice – Palatul Cenad, cam 1.

Afișarea rezultatelor: 12.2025

Data demarării procedurii de eliberare a autorizațiilor taxi va fi: 12.2025

Data limită pentru depunere a contestațiilor: 12.2025 (în termen de 15 zile de la afișare, conform art. 13 din HCLM 150/2022, cu modificările și completările ulterioare.)

Soluționarea contestațiilor: 12.2025.

Observații:

Participarea este permisă doar transportatorilor autorizați cu documente valabile.

Neprezentarea documentelor sau neîndeplinirea criteriilor atrage respingerea cererii.

Pentru informații suplimentare, documentația completă și formularele-tip, vă puteți adresa Compartimentului Transport Public Local sau puteți accesa www.primariaarad.ro secțiunea Servicii Publice – Transport & Trafic – Autorizare transport și activități taxi.