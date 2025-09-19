167 de focare de leucoză la bovine au fost descoperite în județul Arad, iar sute de animale au fost deja sacrificate

Please follow and like us:

Numărul focarelor de leucoză enzootică bovină descoperite în județul Arad a ajuns la 167 și este cel mai mare din țară, boala afectând peste 1.000 de animale, iar jumătate dintre acestea au fost deja sacrificate în abatoare de mare capacitate.

Șeful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Arad, Marcel Roșu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că dacă în luna martie erau identificate 51 de focare de leucoză și erau sacrificate aproximativ 100 de vaci sau alte bovine, în prezent sunt confirmare 167 de focare răspândite în tot județul. În total au fost afectate peste 1.000 de animale, iar jumătate au fost deja sacrificate. Spre comparație, în tot anul 2024 au fost depistate 11 focare.

Focarele au fost depistate prin desfășurarea unor campanii extinse de testare a bovinelor. ‘Din păcate, la acest moment suntem cel mai afectat județ de această boală. Motivul este acela că în ultimii ani nu a existat un control suficient asupra mișcării animalelor, ceea ce a dus și la imposibilitatea testării tuturor celor eligibile’, a declarat Marcel Roșu.

Majoritatea focarelor au fost descoperite în gospodăriile populației, însă există și ferme mari afectate.

Pentru că județul Arad are doar trei abatoare de capacitate mică pentru sacrificarea bovinelor, cele mai multe animale au fost duse în abatoare de mare capacitate din Botoșani. În astfel de abatoare din țară vor ajunge, în următoarea perioadă, și restul animalelor bolnave.

Directorul DSVSA a precizat că boala se menține în ultimii 35 de ani în populația de bovine din România, iar animalele depistate cu leucoză sunt sacrificate și nu există restricții de consum pentru carnea rezultată, doar pentru organele afectate, scrie agerpres.ro.

Proprietarii care au bovine bolnave pot primi despăgubiri de la stat, după evaluările făcute de autorități.