20 de biciclete și o trotinetă electrică, estimate la 475.000 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră la Nădlac

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac, județul Arad, au descoperit în cadrul activităților de control, un cetățean român care a încercat să introducă în țară 20 de biciclete și o trotinetă electrică, susceptibile a fi furate, estimate la o valoare de aproximativ 475.000 de lei.

În data de 27.10.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație din apropierea frontierei. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român, în vârstă de 25 de ani.

În urma efectuării controlului asupra mijlocului de transport, colegii noștri au descoperit, în compartimentul destinat transportului de marfă, 20 de biciclete (dintre care 15 electrice) și o trotinetă electrică, bunuri pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Bunurile, în valoare de aproximativ 475.000 de lei, au fost ridicate, iar persoana a fost condusă la sediul instituției pentru efectuarea cercetărilor.

Având în vedere aspectele constatate, colegii noştri au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.