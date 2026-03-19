Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, anunță că astăzi a fost finalizată montarea tuturor imprimantelor în bibliotecile din 11 localități din județ, parte a unui amplu proiect dedicat alfabetizării digitale a populației din mediul rural și mic-urban. Este vorba de bibliotecile din Chișineu-Criș, Curtici, Pecica, Sebiș, Cărand, Hălmagiu, Hășmaș, Ignești, Macea, Secusigiu, Șiria și Zimandu Nou. De săptămâna viitoare începe montarea ecranelor de proiecție, videoproiectoarelor și routerelor noi în aceste biblioteci. Un lot de computere este încă în așteptare, căci licitația pentru ele a fost contestată.

Această etapă marchează o evoluție importantă în implementarea proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale în cadrul bibliotecilor din județul Arad”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 7 – Transformarea digitală, Investiția I17.

„Bibliotecile nu mai sunt doar spații de lectură, ci devin adevărate centre comunitare moderne. Prin acest proiect, le transformăm în locuri unde oamenii învață să folosească tehnologia, să comunice, să acceseze informații și oportunități. Este un proiect despre șanse egale și despre viitorul comunităților noastre”, a declarat președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca.

Proiectul vizează dotarea a 11 biblioteci din județ cu echipamente IT moderne și crearea unui hub de dezvoltare a competențelor digitale, care va avea și rolul de a promova valorile culturale locale.

Echipamentele cumpărate din fonduri europene de Consiliul Județean Arad pentru cele 11 biblioteci sunt:

Ignești

*2 calculatoare (cu periferice, sistem de operare Windows și pachet Microsoft Office)

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Cărand

*2 calculatoare (cu periferice, sistem de operare Windows și pachet Microsoft Office)

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Hășmaș

*2 calculatoare (cu periferice, sistem de operare Windows și pachet Microsoft Office)

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

*router Wi-Fi

Sebiș

*3 calculatoare (cu periferice, sistem de operare Windows și pachet Microsoft Office)

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Chișineu-Criș

*3 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Curtici

*3 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

*router Wi-Fi

Macea

*2 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Pecica

*3 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Secusigiu

*2 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Șiria

*2 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

*router Wi-Fi

Zimandu Nou

*2 calculatoare

*imprimantă multifuncțională

*proiector LCD

*ecran de proiecție

Grupurile țintă sunt în special persoanele din comunități cu acces limitat la tehnologie și formare digitală, inclusiv categorii vulnerabile.

„Ne dorim ca fiecare arădean, indiferent unde locuiește, să aibă acces la instrumentele digitale esențiale în societatea de astăzi”, a subliniat Iustin Cionca.