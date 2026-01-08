A început colectarea brazilor de Crăciun în municipiul Arad
Primăria Municipiului Arad informează cetățenii că, după încheierea sărbătorilor de iarnă, a demarat acțiunea de colectare gratuită a brazilor de Crăciun naturali.
Pentru desfășurarea eficientă a acestei activități, în zonele de blocuri, brazii naturali se depun lângă platformele de colectare a deșeurilor, fără a fi abandonați pe spații verzi, pe carosabil sau aruncați de la etaj. În cazul locuințelor individuale (case), cetățenii sunt rugați să scoată brazii naturali în ziua de colectare a deșeurilor biodegradabile, lângă pubela maro, fără a fi tocați sau depozitați în interiorul acesteia.
Operatorul de salubritate va colecta separat brazii naturali, aceștia urmând să fie transportați pentru valorificare corespunzătoare.
Pentru a fi reciclați în condiții optime, brazii trebuie predați fără ornamente, instalații luminoase, beteală, suporturi sau alte elemente artificiale folosite la decorare. Respectarea acestor cerințe contribuie la o procesare eficientă și sigură și previne deteriorarea echipamentelor de reciclare.
Primăria Municipiului Arad mulțumește cetățenilor pentru sprijin și pentru contribuția la menținerea unui oraș curat și responsabil față de mediu.
No comments so far.
Be first to leave comment below.