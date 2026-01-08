A început colectarea brazilor de Crăciun în municipiul Arad

Please follow and like us:

Primăria Municipiului Arad informează cetățenii că, după încheierea sărbătorilor de iarnă, a demarat acțiunea de colectare gratuită a brazilor de Crăciun naturali.

Pentru desfășurarea eficientă a acestei activități, în zonele de blocuri, brazii naturali se depun lângă platformele de colectare a deșeurilor, fără a fi abandonați pe spații verzi, pe carosabil sau aruncați de la etaj. În cazul locuințelor individuale (case), cetățenii sunt rugați să scoată brazii naturali în ziua de colectare a deșeurilor biodegradabile, lângă pubela maro, fără a fi tocați sau depozitați în interiorul acesteia.

Operatorul de salubritate va colecta separat brazii naturali, aceștia urmând să fie transportați pentru valorificare corespunzătoare.

Pentru a fi reciclați în condiții optime, brazii trebuie predați fără ornamente, instalații luminoase, beteală, suporturi sau alte elemente artificiale folosite la decorare. Respectarea acestor cerințe contribuie la o procesare eficientă și sigură și previne deteriorarea echipamentelor de reciclare.

Primăria Municipiului Arad mulțumește cetățenilor pentru sprijin și pentru contribuția la menținerea unui oraș curat și responsabil față de mediu.