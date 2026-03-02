Ultimele știri

A murit Nelu Brutaru, unul dintre cei mai cunoscuți brutari din Arad

LocalUltimele stiri 2 martie 2026 webeditor 0

Comunitatea din Arad este în doliu după moartea lui Ilonca Ioan, cunoscut de toți drept Nelu Brutaru, unul dintre cei mai apreciați brutari ai orașului. Ani la rând, numele său a fost legat de pâinea făcută cu grijă, de munca începută în zori și de respectul pentru meserie. Pentru mulți arădeni, brutăria sa a însemnat mai mult decât un loc de unde cumpărau produse de panificație. A fost un reper al seriozității și al gustului autentic.

Familia a anunțat trecerea sa la cele veșnice printr-un mesaj emoționant:

„Cu inimile încărcate de durere anunțăm plecarea în veșnicie a celui care a fost Ilonca Ioan (Nelu Brutaru’), soț, tată, bunic…
A fost omul care a pus suflet în tot ceea ce a făcut, lăsând în urmă respect, muncă și amintiri frumoase.

Priveghiul va avea loc mâine, la ora 18:00, în Aradul Nou, la Biserica Baptistă „Biruința”, Str. Zimbrului nr. 65.
Înmormântarea va avea loc miercuri, la ora 15:00, la aceeași biserică, urmând ca sicriul să fie depus la Cimitirul Aradul Nou.”

Dispariția sa lasă un gol în comunitatea locală și în rândul celor care l-au cunoscut ca profesionist, dar mai ales ca om.

