Accident grav în zona gării din Arad! Autoturism zdrobit de copac, două victime la spital

Miercuri seară, în jurul orei 23:40, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină de urgență la un accident rutier produs în Municipiul Arad, pe Calea Aurel Vlaicu, în zona Gării CFR. Un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac.

La fața locului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad: o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. În sprijin a intervenit și o ambulanță SAJ.

În urma evenimentului au rezultat două victime, ambele conștiente și cooperante. Una dintre acestea a rămas încarcerată, fiind nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi extrasă din autoturism. După eliberare, victima a fost preluată de echipajul SMURD.

Ambele persoane rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Pompierii au acționat și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, zona fiind securizată.