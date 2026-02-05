﻿Accident grav la ieșirea din Arad spre Zimand

Please follow and like us:

Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule s-a produs la ieșirea din municipiul Arad spre Zimand, mobilizând forțe importante de intervenție. Potrivit primelor informații, în eveniment au fost implicate patru persoane, iar două dintre acestea au fost rănite.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și o ambulanță SMURD. De asemenea, la fața locului a fost alocată o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și elicopterul SMURD.

În urma impactului, una dintre victime a rămas încarcerată într-un autoturism. Pompierii au intervenit pentru extragerea acesteia, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani. Victima a fost scoasă în stare de conștiență și predată echipajelor medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

Cea de-a doua victimă, conștientă și cooperantă, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.