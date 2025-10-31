Accident grav pe autostrada Arad-Nădlac. Cinci persoane au ajuns la spital

Please follow and like us:

Cinci persoane au fost rănite într-un accident produs vineri dimineața la kilometrul 570 al autostrăzii A1, pe sensul de mers Arad – Nădlac, fiind implicate un autotren și un microbuz.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, o ambulanță SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare, dar și pompierii voluntari din cadrul SVSU Pecica.

La locul evenimentului a fost solicitată și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad.

Potrivit ISU Arad, în urma accidentului, în care au fost implicate opt persoane, au rezultat cinci victime conștiente, cooperante și neîncarcerate. Este vorba despre patru bărbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru îngrijiri și investigații medicale suplimentare.

Celelalte trei persoane implicate au refuzat transportul la spital.