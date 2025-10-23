Accident între două autoturisme în municipiul Arad. Trei persoane au ajuns în spital

Please follow and like us:

În această dimineață, în jurul orei 08:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un pieton, în municipiul Arad, la intersecția străzilor Liviu Rebreanu și Oituz.

La locul intervenției s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. De asemenea, la fața locului au intervenit și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma accidentului, trei persoane conștiente și cooperante au fost asistate medical la fața locului, printre care și un minor. În urma evaluării medicale, două persoane, între care și minorul, au fost transportate la spital.

Pompierii militari arădeni au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.