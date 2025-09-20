Accident mortal, între Apateu și Satu Nou. Victima, un tânăr de 22 de ani

Please follow and like us:

În această dimineață, în jurul 5:50, între localitățile Apateu-Satu Nou, a avut loc un accident cu consecințe grave. Din cercetările efectuate la fața locului, a reieșit că un tânăr de 22 de ani, din Mişca, în timp ce conducea un autoturism, într-o curbă ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat.

În urma accidentului, conducătorul autovehiculului a decedat.

Polițiștii continuă cercetările, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea accidentului.