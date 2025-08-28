Accident pe A1! Victimă încarcerată la nodul rutier Zădăreni

Please follow and like us:

Astăzi, pe autostrada A1, la nodul rutier Zădăreni, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme și un autotren. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă.

În urma impactului, trei persoane au fost implicate, dintre care una a rămas încarcerată într-un autoturism. Pompierii au acționat rapid pentru eliberarea victimei, care a fost preluată conștientă și cooperantă de către echipajul SMURD.

De asemenea, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, la fața locului nefiind înregistrate scurgeri de carburant.

Intervenția este în dinamică.