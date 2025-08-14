Accident rutier între Nădab și Șimand cu două victime
Astăzi, între localitățile Nădab și Șimand, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, existând suspiciunea unei victime încarcerate.
La locul evenimentului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Gărzii nr. 2 de intervenție Chișineu-Criș, cu o autospecială de stingere prevăzută cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD. În sprijin a sosit și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).
În urma impactului au rezultat două victime. Una dintre acestea a rămas prinsă între fiarele contorsionate ale autoturismului și a fost eliberată de pompieri, fiind ulterior predată echipajului medical SAJ, în stare conștientă. Cea de-a doua victimă, tot conștientă, a fost preluată de echipajul SMURD.
În sprijin a fost mobilizat și echipajul SMURD Terapie Intensivă Mobilă. Ambele victime au fost stabilizate la fața locului și transportate la spital de către echipajele medicale.
