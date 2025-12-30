Accident rutier pe DN 7, în localitatea Nicolae Bălcescu. Două persoane au fost rănite

Please follow and like us:

Un accident rutier în care a fost implicat un autoturism a avut loc pe DN 7, în localitatea Nicolae Bălcescu, fiind semnalată posibilitatea existenței unor victime încarcerate.

La locul evenimentului au intervenit pompierii militari din cadrul Secția Bârzava, cu o autospecială de descarcerare. Totodată, au fost alocate două ambulanțe ale SAJ, precum și echipaje ale SVSU Vărădia de Mureș.

În urma accidentului au rezultat două victime, conștiente și cooperante, care se aflau încarcerate în autoturism. Pompierii au acționat pentru extragerea acestora, după care victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri și efectuării investigațiilor medicale necesare.

Cercetările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul sunt în curs.